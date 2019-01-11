桃捷大型新梯訂單完工入帳 崇友12月營收創近兩年新高

崇友實業 (4506)12 月合併營收為 5.68 億元，改寫近兩年單月營收新高記錄，年成長 48.31%，月增 108%。累計 2018 年第四季合併營收達 11.72 億元，季成長 22.06%。崇友表示，12 月營收刷新近兩年單月新高表現，主要受惠桃園機場捷運大型新梯訂單完工入帳，此筆訂單金額達近 3 億元。崇友指出，桃園機場捷運大型新梯訂單 12 月完工入帳，總計電梯、電扶梯分別達 35 台、48 台，歷經 10 年新梯完工測試確保運行使用安全性，12 月順利完成驗收。



至於崇友近年積極開發汰舊換新業務，目前汰舊換新出貨完工占新梯比重已攀升至 21%，是推升崇友新梯業務 (含汰舊換新) 銷售表現維持亮麗表現之關鍵。



崇友近年採取多品牌接單策略，擴大集團於台灣電梯市場占有率表現，尤其中高端「堅尼西斯」自有品牌銷售表現持續暢旺，2018 年全年「堅尼西斯」品牌比重仍維持在 12%，由於崇友新梯研發實力的突破，具備高度客製化量身打造不同案源車廂外觀設計，包括辦公大樓電梯電梯外觀設計需較為明亮、新穎科技感，能與保全系統整合達到搭乘人員流量管控，以及高度機動性工程 / 維修保養服務等，達到電梯產品技術規格媲美國際大廠水準，並保有國產製造價格優勢，係「堅尼西斯」品牌迅速打開商用案源市場之關鍵。



崇友指出，看好智慧城市發展趨勢明確，崇友亦積極朝「電梯智能化」發展邁進，全力推動電梯聯網與雲端電梯監控系統，讓電梯運行安全由過去被動通知轉為主動式安全防護，並進一步優化內部維修保養人員派工效率，第一階段接單策略將鎖定辦公大樓、百貨及飯店等商用案源，目前建商客戶詢問需求強勁，將有助於創造中高端「堅尼西斯」品牌良好銷售表現，且台灣政府持續推動「智慧城鄉」計畫將於 2019 年進入第二階段，崇友有望成為此趨勢下的受惠者之一。



另一方面，崇友仍持續看好汰舊換新業務仍保持 15-20% 年成長率表現，亦將積極開拓崇友既有使用年限超過 20 年以上約 1 萬台之老舊電梯更換新梯，有助於帶動新梯業務保持良好成長動能，另一方面，為擴大崇友於台灣電梯市場良好競爭優勢，已順利完成桃園楊梅廠自動化生產線建置，優化生產管理效率，並針對旗下雙自有品牌推出產品升級計畫，可望成為未來營運成長動能。