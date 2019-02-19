崇友推雲端電梯監控系統 打造本土電梯智能化

崇友實業 (4506) 指出，去年底推出的「雲端電梯監控系統」，利用連網技術彙整分析電梯運行使用數據，強化主動維修派工服務，目前建商、住戶大樓詢問需求熱絡並已陸續加裝使用，今年將積極推廣導入旗下全台 3.4 萬台電梯，打造國內本土品牌電梯智能化。崇友自結 1 月合併營收為 4.6 億元，受惠台灣房市回溫，帶動建商加速在手建案完工認列進度，推升新梯銷售表現，1 月營收較去年同期成長 32.12%，月減 19%。



根據住展雜誌統計預估，受惠台灣房市買氣回溫、房價持穩等，帶動建商推案意願明顯增加，其中，北台灣地區 2018 年預售、新成屋推案量衝破兆元大關達 1.11 兆元，創歷年第三高記錄，並預估 2019 年有望再成長達 1.22 兆元。



崇友表示，近年集團積極衝刺旗下中高端「堅尼西斯」自有品牌銷售表現，尤其 1 月受惠「台中睦森林」、「高雄後壁田段大樓」、「台南美術館」等新梯訂單完工認列，帶動堅尼西斯品牌營收比重達 18% 水準，且觀察建商推案案源來看，不乏為中高端住宅、商辦等大型建案案源，有機會推動堅尼西斯品牌市占率進一步提升，進而優化產品結構並挹注整體營運表現。



崇友指出，除針對新梯業務優化以提升高階新梯比重，隨著政府、消費者對於電梯運行安全、專業合格廠商、以及良好售後維保服務的重視，在汰舊換新業務開拓仍保持良好成長動能，尤其近兩年汰舊換新業務保持 15% 年台數成長力道，除持續開發既有超過 20 年以上老舊電梯更換新梯需求，且由於台灣電梯市場以日系及國內本土品牌為主要大宗，崇友為國內前三大電梯業者，持續專注新梯技術研發升級、全台共 12 個維保服務站提供 24 小時高度機動性的服務能力、以及售後電梯正常運行可用度皆保持 95% 以上的優異表現，較其他國際知名歐美電梯大廠在台灣新梯銷售仍仰賴進口、售後維保服務資源等更具優勢，亦持續獲得多件他廠品牌汰換電梯訂單需求，推動汰舊換新接單表現保持暢旺。



展望第一季，崇友指出，旗下新梯業務有機會隨著台灣房市景氣回升、建商推案意願增加等，有助於加速新梯完工認列進度，再加上，看好汰舊換新業務仍保持雙位數成長力道，挹注整體新梯接單表現優於去年表現。