愛地雅投資失利富喬也遭殃 去年獲利衰退16% EPS 0.97元

玻纖廠富喬 (1815-TW) 去年第 4 季因轉投資愛地雅 (8933-TW) 損失，單季稅後純益 2768 萬元，為去年單季新低，但優於 2017 年同期，富喬今 (20) 日董事會通過去年財報，稅後純益為 4.09 億元，年減 15.94%，每股純益為 0.97 元。

富喬董事會今日也決議，股東會訂 6 月 18 日召開，至於去年盈餘配發案，將另待下一次董事會決議。

富喬今日公布 2018 年財報，營收 50.52 億元，毛利率為 27.24%，年增 0.02 個百分點，稅後純益為 4.09 億元，年減 15.94%，每股純益為 0.97 元。

富喬目前為愛地雅第一大法人股東，持股 21.52%，富喬主管指出，去年第 4 季認列因轉投資愛地雅的虧損 7479 萬元，影響獲利表現，不過第 4 季稅後純益仍有 2768 萬元，去年全年稅後純益 4.09 億元，年減 15.94%，每股純益為 0.97 元。

愛地雅去年第 4 季全數認列投資美國 ASE、ASI 的股權、債權及因未能履行授權合約的損失，2018 年全年稅後虧損 15.2 億元，每股虧損高達 8.09 元。

富喬投資並持有愛地雅股權 21.52%，燿華 (2367-TW) 則持有富喬約 13.33% 的股權，同時燿華也持有愛地雅 1000 餘張，但燿華尚未揭露其 2018 年的全年財報。