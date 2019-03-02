潛力股─富喬東莞玻纖布新廠將全面投產 成長動能明確

PCB 上游玻纖業富喬 (1815-TW) 在中國大陸東莞新設置 180 台電子級玻纖織布機，已進入量產階段並開始貢獻營收，加上第 1 季末裝機完畢的另一批 180 台織布機投入，在電子級玻纖布價格穩定的同時，新產能的開出，將為富喬挹注成長動能。

雖然第 1 季為市場需求淡季，但富喬新產能開出並持續出貨，加上對歐洲市場工業級玻纖紗的合約出貨量價提升，第 1 季業績仍維持穩定，推升富喬 1 月營收以 4.49 億元創歷年同期新高，月增 3.67%，年增 10.99%。

富喬已完成在中國大陸東莞新投資設置 180 台電子級玻纖織布機，並進入量產、出貨階段，主要供應產品包括伺服器、汽車用板等玻纖布，富喬預估，首期 180 台織布機全面量產後，對富喬每月營收貢獻，將達 6500-7000 萬元。此外，富喬東莞廠首期 180 台織布機投產後，第二期將再新增設 180 台織布機，最快今年第 1 季完成裝機加入生產行列。

在富喬全部織布機投產後，將使富喬成為在兩岸擁有 900 台玻纖布織布機的大型廠，富喬新增產能開出，將有助掌握包括伺服器、汽車用板、甚至 5G 高頻、高速板材玻纖布的需求。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，歐洲對工業級玻纖紗的需求量，正明顯增加，有助富喬在第 1 季電子業淡季，工業級及電子級玻纖銷售仍可平衡發展，而第 2 季起將迎向玻纖布市場需求的轉旺。

富喬去年營收為 50.52 億元，創新高，年增 4.98%，前 3 季財報，營收為 37.81 億元，毛利率 28.34%，年減 2.05 個百分點，稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。而富喬截至第 3 季底的每股淨值為 17.55 元，目前股價仍低於淨值。