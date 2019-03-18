印度盧比勁揚 成新興市場貨幣一哥

根據《彭博社》報導，今 (18) 日印度盧比上揚 0.9%，至 68.46 盧比兌 1 美元，創 2018 年 8 月以來新高，年初迄今，累計漲幅擴大至 3.4%，成為新興市場貨幣中，表現最佳者。

台北時間週一晚間 8 點 32 分，Investing.com 報價顯示，印度盧比來到 68.60 盧比兌 1 美元。

印度盧比走揚。(圖：翻攝自彭博)

瑞穗銀行經濟與策略主管 Vishnu Varathan 表示，地緣政治造成的不利因素，已經消退，加上莫迪政府開始引領政治風潮，皆有助拉抬盧比表現，「盧比可望在 3 月底前，測試 68 關卡。」

近期印度與巴基斯坦的緊張情勢，使莫迪政府支持率大增，其所率領的執政聯盟，有機會在 4 月國會大選中，拿下最多席次，甚至逼近過半。

另一方面，印度 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 攀升至 54.3，創 2017 年 12 月以來新高，顯示景氣正加速擴張，也帶動股市走揚；3 月 11 日，印度 Sensex 指數收漲逾 1%，至 37054.1 點，創 2018 年 9 月 20 日以來新高。

中國經濟成長趨緩，使許多高度依賴中國市場的國家，經濟表現連帶受挫；但中國市場占印度出口額比率，僅 4%，因此中國經濟趨緩，並未對印度造成太大影響。