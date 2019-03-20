勤誠去年財報超預期 今年貿易戰陰霾展望偏保守 惟雲端市場添動能

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 去年營收獲利創新高，第四季 EPS 更一舉突破 2 元，超乎預期。展望今年，因雲端市場持續擴張，成長前景審慎樂觀。此外，雖逾 9 成產能在中國大陸，但勤誠調整產能因應美中貿易戰，內部也進一步落實精實管理政策，希望力守毛利率在 25%-30% 間。今年前兩月營收站上 10 億元，年增達 19%。



不過，勤誠坦言，美中貿易戰的主角正是該公司的兩大重要市場，貿易戰的後續發展仍有不確定性，該公司謹慎因應，雖然今年第一季需求延續去年下半年熱度，但後市還是偏保守看待。惟雲端伺服器市場的需求長期穩定成長的趨勢不變，勤誠仍將與產業同步成長。



該公司去年產品透過系統整合商 (SI) 出貨的佔比高達 73%，ODM/EMS 出貨佔比 19%；出貨給通路商 (channel) 比重為 8%。以出貨區域來分，中國市場佔 44%，美國市場佔 39%。



勤誠重點經營白牌市場，產品在中、美兩地透過 SI 出貨給終端的雲端服務商，隨著 AIoT 應用擴大，雲端服務商對數據中心的需求成長空間將高過於企業用戶，推升白牌市場成長。



因財報表現超乎預期，激勵勤誠週三 (20 日) 股價一舉突破 60 元大關，最高來到 61.2 元價位，上漲 3.9% 或 2.3 元，創下 33 個月以來新高價，累計今年以來該股漲幅已經超過 4 成。