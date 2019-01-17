外國人為日本帶來觀光財 2018年創新高！

根據日本觀光廳於週三 (16 日) 發表的，2018 年訪日外國人觀光客消費動向調查 (快報值)，消費金額較前 (2017) 年增加 2% 為 4 兆 5064 億日圓。這是消費金額連續 6 年增加，也創下了歷史新高。但是這個數字與日本政府設下的，在 2020 年要達到 8 兆日圓的目標還有很大的落差，未來要如何達標，也是今後日本政府的重要課題。

東京市區與富士山 (圖：AFP)

由於近年來廉價航空公司如雨後春筍般的出現，增加許多航班，加上日本在觀光簽證的手續上也趨於寬鬆，都是訪日國外旅客增加的主因。也讓 2018 年到日本觀光的外國人遊客人數首度突破 3 千萬人大關，來到 3119 萬人，年增 8.7%。也為日本帶來許多的觀光財。

調查指出，2018 年每位外國人觀光客的旅行支出約為 15 萬日圓，年減 0.9%，也是連續 3 年出現下滑。而在總額上則是連續 6 年增加，在去年更創下 4 兆 5064 億日圓的新高。

在消費總額方面，前三名的國家分別是：

中國 1 兆 5370 億日圓 (佔 1/3 以上) 韓國 5842 億日圓 台灣 5839 億日圓

旅客個人消費支出上：

澳洲 24 萬 2050 日圓 (年增 7.2%) 西班牙 23 萬 6996 日圓 義大利 22 萬 4268 日圓

而在 2015 年以「爆買」造成話題的中國觀光客，則是連續 3 年減少，以 22 萬 3640 日圓退居第 4。根據判斷，澳洲觀光客在日本停留時間較長，也因此帶來較多的觀光花費。

這項由日本觀光廳在每季實施的問卷調查，於日本羽田、成田等 21 個機場和博多等 4 個港口，針對離境日本的約 3 萬 5000 名旅客來作實施。主要調查內容為旅客的食宿費用、購物花費、國籍、性別、年齡，以及住宿地點等。為了提高正確率，自 2018 年開始也增加了調查的地點。

2018 年訪日外國人觀光客前 10 名

中國 838 萬人 +13.9% 韓國 753 萬人 +5.6% 台灣 475 萬人 +4.2% 香港 220 萬人 -1.1% 美國 152 萬人 +11% 泰國 113 萬人 +14.7% 澳洲 55 萬人 +11.6% 菲律賓 50 萬人 +18.8% 馬來西亞 46 萬人 +6.5% 新加坡 43 萬人 +8.2%

註) 增減率比較對象為 2017 年訪日外國人觀光客數量。