蔚華科股臨會完成董事補選 有望注入新能量 明年展望樂觀

半導體測試設備代理商蔚華科技 (3055)，近期的焦點，除了創辦人陳有諒回鍋外，今早股東臨時會的重點是，補選四席董事，而技嘉科技(2376) 董座葉培城個人投資的錫瑋投資成為蔚華第二大股東；展望未來，公司透露，將新增不少代理線，對公司後續前景很樂觀。蔚華今年出現幾個重大變化，除產品代理線波動外，9 月底，董事長暨總經理許宗賢退休，並由創辦人陳有諒接任董事長，而陳有諒是台灣老半導體業界人士，曾任蔚華科技、蔚華系統、金麗科技董事長。



另外今早股東臨時會，補選四席董事，由秦家騏、駿躍投資、錫瑋投資當選三席董事，並由政大經濟學博士吳怡穎任獨董。駿躍投資現已經成為蔚華最大股東，旗下事業遍及教育、醫療、物流等，業務範疇也涵跨兩岸。另外，主機板大廠技嘉科技董座葉培城個人投資的錫瑋投資成為蔚華第二大股東，而前技嘉主機板事業總經理高瀚宇擔任蔚華總經理。



展望後續，陳有諒提到，新任董事加入，有望替蔚華注入新能量，帶領公司轉型，也透露，後續將新增不少代理線，從晶圓代工到後段封測的設備和零組件都有，另外在中國市場也會有整併動作。



此外，他也指出，中美貿易戰下美國公司無法前進中國市場，必須更加仰賴像蔚華這類的代理商，另外近年來中國喊出要讓半導體晶片自製率提升，對相關測試設備需求日甚，蔚華也會逐年受惠，因此不管怎麼看，蔚華後續營運展望相當可期待。