譜鉅可攜式新型DLP延伸波長近紅外光譜儀 參展2019慕尼黑上海光博會

中光電 (5371) 子公司─譜鉅科技將今 (20) 日登場慕尼黑上海光博會 (LASER World of PHOTONICS CHINA 2019) 展出新型延伸波長之近紅外光譜儀，其以 DLP 技術為基礎進行新產品開發，讓延伸波長近紅外光譜儀成本、售價在市場上具有競爭性，新產品尺寸比既有產品更小，更貼近手持式設備理念，以輕巧、方便、精準與穩定的產品特色，成功擴大市場快篩檢測應用領域。譜鉅科技搭配 DLP 核心技術延續開發之產品，包括「手持式近紅外光譜儀」、「穿透式光譜模組」、「反射式光譜模組」、「光纖式光譜模組」等工具，結合電腦軟體、手機應用程式(ios 及 Android APP)，與各領域應用合作夥伴二次開發或集成系統，整合應用於水果糖度分析、穀物檢測、藥品真偽辨別、膚質評估、土壤糞肥檢測與酒、油品、乳製品之液態分析等領域，再搭配大數據應用分析與預測性辨識，使近紅外光譜應用領域更加廣泛，需求也日益增加。



譜鉅科技所開發延伸波長之近紅外光譜儀可透過 USB、UART 與電腦或人機介面連接，便於工業整合應用，更可透過低功耗藍牙 (BLE) 可與智慧型手機進行光譜掃描控制與資料接收，若再搭配定性或定量檢測模型之 APP 與雲端服務，即可成為 IoT 應用的最佳裝置。



譜鉅科技的全系列光譜儀產品中，反射式模組、穿透式模組與光纖式模組皆可依需求整合到 PAT(Process Analytical Technology) 與工業 4.0 應用，並在人工智慧蓬勃發展的同時，為近紅外光譜儀之快篩檢測領域帶來無限新機遇，並對民生用品與工業快篩檢測技術發掘更多市場商機，可應用在水果檢測、穀物檢測、藥品檢測、膚質檢測、液態檢測等領域。