淳安獲敏實集團自動化產線訂單 今年業績可望優於去年

淳安 (6283) 獲敏實集團 1500 萬人民幣自動化產線訂單，最快 6 月可開始貢獻業績，加上切入中國新能源車及日系在中國合資品牌車廠訂單，看好今年整體營運優於去年。淳安今天股價開盤直奔漲停鎖住，創下去年 10 月來新高價，掛買張數逾 4000 張。根據敏實集團公告，同意淳安電子採購設備訂單，金額為人民幣 1577 萬元。淳安指出，該筆訂單最快 6 月開始貢獻業績，今年整體營運可望逐步提升。



淳安自敏實集團大股東入股後，以車用相關產品為營運主軸，去年成立汽車電子事業群及汽車工程事業群，與公司既有的導電薄膜為三大事業群。



淳安看好汽車相關領域，為強化在車用電子的技術力，去年 7 月透過私募與技嘉 (2376) 結盟，希望能藉重技嘉在電腦產業有深厚關係與經驗，攜手搶攻車用電子領域。



根據公司規劃上，將從汽車自主品牌到合資，再往日系品牌及歐系品牌切入，目前已接獲新能源車及日系車廠在中國的合資品牌訂單，今年就會有業績貢獻，不過初期金額不大。



至於淳安電子設立子公司淳敏 (中國) 投資有限公司，在嘉興設立大陸區營運總部及薄膜、汽車電子、汽車工程工廠，今年上半年已開始逐步量產，法人估，全產後將可達到年產值人民幣 10 億元。



淳安預計 3 月 22 日舉行董事會，由於汽車領域需要長時間佈局，淳安經過 2-3 年佈局，1-2 年擴大努力衝刺，儘管去年業績恐低於前一年度，但營運可望逐步上軌道，今年業績將會優於去年。