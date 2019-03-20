台股盤後—台指期拉高結算 指數翻紅持穩10500點之上

台指期今 (20) 日拉高結算，尾盤台積電、鴻海最後一盤拉抬翻紅帶動，台股加權指數終場上漲 39.24 點或 0.37%，收在 10551.56 點，成交金額 1186.67 億元，日 K 線蓮 4 紅。

今日權值股表現方面，在台指及拉高結算下，台積電、鴻海尾盤都有大單敲進，台積電終場上漲 1.5 點或 0.62%，收在 242 元，鴻海更是最後一盤由黑翻紅，終場上漲 0.1 元或 0.14%，收在 72.4 元，也支撐市值也力守兆元之上。

不過股王大立光開高走低，終場更是由紅翻黑，加上台塑化、中華電、台化、富邦金、中信金等最後一盤都有賣單調解，壓抑指數今日漲幅。

今日買盤多圍繞在業績、高殖利率題材個股，自動光學檢測 (AOI) 設備廠晶彩科自結 2 月獲利達稅後純益 7311 萬元，每股純益 0.92 元，已逼近去年全年獲利，今日跳空漲停鎖死至收盤。

另外，上緯去年每股純益衝上 11.22 元創下歷史新高，公司也擬配息 5 元，業績以及高殖利率題材加持下，今日發動攻勢，股價直奔漲停衝破百元大關，另外華建、晶心科、淳安、華建、正達等也漲停作收。

法人分析，目前雖然中期仍然偏多，但短期來看量能已逐漸沉澱，接下來在孔呈現高檔震盪格局，而下周前各公司將陸續公布財報，可關注擁有高殖利率題材的個股。