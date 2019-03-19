滬深盤後 - 陸股3大指數震盪整理 上證指數3100點又再失守

陸股三大股指今 (19 日) 呈現震盪整理，收盤時三大指數漲跌互現，最終上證綜指 3100 點得而復失。今日盤面上以核電、天然氣概念股漲勢較強。

截至收盤，上證指數下跌 0.18%，報 3090.98 點；深成指數下跌 0.04%，報 9839.74 點；創業板指逆勢上漲 0.11%，報 1708.87 點。兩市合計成交人民幣 7756 億元，量能較前一個交易日略減。

圖: 東方財富網, 創業板指日線圖

資金動向方面，北上資金結束連續三天的淨流入，今日淨流出約人民幣 12 億，其中，滬股通淨流入人民幣 2 億元，深股通淨流出人民幣 14 億元。

圖: 東方財富網

分析人士指出，A 股近期類股輪動明顯，主要在於之前題材類股漲幅已高，加上陸股開始進入財報旺季，因此輪到業績題材的企業接棒表現，後續能留意北上資金是否有出現換股操作的跡象，由題材類股轉往業績表現優於預期的標的股上。

展望後市，中國融通基金表示，上周大盤出現大幅波動，指數調整的節奏略超過預期，不過反映出投資人熱度仍高，一旦指數回檔立即有資金進場。整體上，未來短期將有經濟數據、企業年報、季報等陸續揭露，這些不確定性將持續為指數帶來震盪，因此指數要像之前單邊走揚的行情並不容易。

興業證券策略研究指出，經過 2 個多月的上漲，目前各主要指數投資價值已有所回檔，其中，創業板 PE 從 29 倍升至 42 倍，滬深 300 的 PE 從 10 倍回升至 12 倍。而下一階段大盤走的方向將逐步從投資價值低估所帶動的風險偏好提升轉為實質面的企業業績上。

至於，富國基金則表示，陸股在短期大漲之後，政策性題材類股的走勢將出現變化，接下來市場將進入冷靜期，後續行情需要基本面支撐。因此未來行情有很大機率在題材和業績之間進行切換。