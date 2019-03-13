大摩、高盛看好中國A股牛市情行 巴黎銀行則謹慎以對

在日前摩根士丹利看好中國 A 股前景，並將 MSCI 新興市場指數目標上調 8% 後，摩根士丹利再發布看好中國 A 股市場的報告，指稱中國股市目前尚未「過熱」，預期還有 15% 的上漲空間。

圖: 東方財富網，上證指數日線

即使上周五 (3 月 8 日) 中國指數出現大幅回檔，但大摩仍認為應無損目前 A 股牛市格局。此外，大摩策略師 Laura Wang、Jonathan Garner 和 Corey Ng 表示中國股市的牛市將會持續，離過熱程度還有一大段距離。

大摩利用九個指標追踪中國股市的市場情緒，這些指標包含保證金交易、新註冊投資者數量、成交量、相對強弱指標、漲停股數量和收益修正等。這些指標會在上升至 80% 左右時發出警訊。

大摩表示目前指標顯示市場情緒處於「興奮」狀態的 51%，而 2015 年泡沫時期的高峰指標則為 100%。

大摩重申對 A 股的加碼建議，他們將 2019 年底滬深 300 指數目標位維持在 4300 點，意味著周二收盤價還有將近 15% 的上漲空間。

圖: 東方財富網，滬深 300 日線

不光是大摩看好中國股市，高盛同樣也出具報告表示，如果中國股市的樂觀情緒重回 2018 年 1 月時的高點，高盛認為 A 股仍有 15% 的上漲空間。如果市場樂觀情緒能夠回到 2015 年 6 月時的高點，那麼 A 股則有機會出現 50% 的漲幅。

相比之下，法國巴黎銀行的觀點較為謹慎，將 A 股現階段的牛市形容為「瓷器牛」，主要因為「China」一詞一語雙關。而法國巴黎銀行指稱牛市已經來到中國了，但瓷器易碎，要小心。