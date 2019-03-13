華固建設去年EPS 3.12元 大方配5元現金股利

華固建設 (2548-TW) 2018 年因沒有新完工建案入帳，營收為 46.38 億元，較 2017 年腰斬，年減 55.3%，但華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高，今 (13) 日董事會也決議對於去年盈餘，每股擬配發 5 元現金股利。

華固建設去年稅後純益 8.64 億元，年衰退 60.36%，每股純益為 3.12 元，華固建設確定今年建案入帳進度明確，董事會決議，擬對去年盈餘配發每股 5 元現金股利，盈餘配發率達 1.6 倍，華固建設主要考量每年股利平衡配發，不造成股利太大起伏。

華固 2019 年預計推出兩個住宅個案，分別為春節後推出預售的石牌住宅案「華固翡麗」，基地面積為 830 坪，可銷售坪數為 5200 坪，估總銷售金額為 48 億元，另有內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在第 3 季推案，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，估總銷金額為 62 億元，為目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。

華固去年並沒有新完工入帳的建案，以手中數起已完工建案待銷售為主力，包含台北市天母「天鑄」豪宅、新北市新店區華城別墅及「華固新天地」，華固指出，去年賣得最好的應屬「華固新天地」地上權住宅案，6 個月賣出達 160 戶，目前手中仍有 100 戶待售，預計 2019 年可以出清。