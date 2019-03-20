亞光、環球晶、健策、祥碩、寶齡富錦

亞光 (3019)：美國舊金山的 2019 Game Developer Conference 遊戲開發者大會帶動亞光 VR 相關業務成長。股價站上年線後，今日股價跳空開高，創下波段新高 87.4 元。

環球晶 (6488)：去年每股大賺 31.18 元，現金股利每股高達 25 元，相當於殖利率 8.1% 水準。今日股價跳空開高，試圖收復月線，另外 4 月 19 日為融券回補期限，有望走出軋空行情。



健策 (3653)：新一代伺服器平台生產技術由過去「沖壓」轉變為「高精密鍛造」，車用產品佈局逐漸發酵，今年獲利將比去年成長。股價再創波段新高 123.5 元，漲幅逾 6%。



祥碩 (5269)：受美股超微(AMD) 大漲 12% 激勵，帶動旗下供應鏈祥碩大漲。股價拉回至季線，今日股價跳空開高，重返月線，觸及 600 元大關，下檔以月線為支撐，不跌破有望持續走多。



寶齡富錦 (1760)：自行研發的「飛確」幽門桿菌抗原快速檢驗試劑獲得美國食品藥物管理署(USFDA) 提前核准，取得醫療器材 510(k)的上市許可，此為台灣本土第一家。今日股價站上大量支撐 112 元，往上攻高，下檔以跳空缺口為防守點，不回補則可望挑戰前高 118 元。