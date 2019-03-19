日立請求法院禁止永大股臨會 永大獨董：將如期召開

日本日立昨 (18) 日向台灣士林地方法院遞狀聲請定暫時狀態處分，請求法院裁定禁止永大 (1507-TW) 獨董於 4 月 18 日召開股東臨時會，及進行股東臨時會的集會。對此，永大獨董陳世洋表示，日立聲請沒有理由，且會影響股東權益，股東臨時會將如期召開，至於日立所提出的假處分聲請，將在收到法院通知後，再向法院說明。

陳世洋先前表示，因有外資股東認為日立收購永大案，不符合股東權益，認為董事會部分成員未盡忠實義務，提出董事改選，因此向證券主關機關與公司遞件，將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選包含 3 席獨董在內的 9 席董事。

對此，日立昨日向台灣士林地方法院遞狀聲請定暫時狀態處分，請求法院裁定禁止永大獨立董事於 4 月 18 日召集永大股東臨時會，以及進行股東臨時會的集會。

日立認為，永大獨董召集股東臨時會理由不充分、影響股東參與應賣的決定，且損害永大公司利益，正式向法院提出禁止永大股東臨時會申請。

陳世洋指出，據公開發行併購相關辦法第六條，永大違反獨立專家指的是會計師、律師或證券承銷商，且不得與併購交易當事人為關係人而影響獨立性的原則；再者，評價報告及收購價格的評估完整性、正確性及合理性都有疑慮，依法有據。

