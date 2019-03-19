日立澄清稱公開收購永大價格合理

日立製作所透過全資子公司台灣日立收購永大 (1507) 案，日立製作所澄清指出，公開收購的價格每股 60 元屬合理，永大也委任會計師事務所進行同業比較，並修訂公開收購說明書部分內容。日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯公開收購全數永大機電股權，台灣日立電梯於 3 月 6 日公告，延長公開收購永大至 4 月 22 日截止。



另外，日立製作所指出，公開收購人於公開收購說明書中針對收購價格合理性，合理意見書引據評價基準日、同業比較，稅前息前折舊攤銷前盈利比（EV/EBITDA）計算等加以澄清並說明。



日立製作所表示，2018 年 10 月 26 日於其公司網站發表公開說明，並非證券交易法第 43 條之 2 及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法所定義之公告，故本案並無任何降低預定公開收購有價證券數量抑或違反相關法規之情事。



此外，本次申報最低收購數量，與日立於 2018 年 10 月 26 日所發表者不同，對於被收購公司股東及投資人應無不利影響，公開收購之預定最高收購數量仍維持不變，且所有被收購公司股東均有權在本次公開收購中，就其持有之所有股份參與應賣。