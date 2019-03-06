日立擬延長公開收購期間至4/22 永大獨董：4/18股臨會照開

日立集團全資子公司台灣日立電梯，擬以每股新台幣 60 元價格，公開收購電梯大廠永大 (1507-TW)，不過，日立今 (6) 日表示，公開收購期間將由原訂的 1 月 17 日至 3 月 7 日，延長至 4 月 22 日，且已獲經濟部投審會與公平會核准。對此，永大獨董陳世洋表示，為維護股東權益，仍照原定計畫，於 4 月 18 日召開股臨會。

永大主要股東日本日立集團 (Hitachi) ，去年 10 月底便在官網上公告，擬公開收購永大股權，永大也在今年 1 月 16 日公告，日本日立擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大總數約 21.66% 至 88.32% 股權，收購期間為 1 月 17 日起至 3 月 7 日止。

不過，日立今日表示，公開收購期間將由原訂的 1 月 17 日至 3 月 7 日，延長至 4 月 22 日，且已獲經濟部投審會與公平會核准，就本次公開收購延展而言，除公開收購期間外，所有公開收購條件均維持不變。

永大獨立董事陳世洋先前表示，針對日立收購永大案，董事會部分成員未盡忠實義務，將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選 9 席董事。市場傳出，市場派與寶佳集團結盟，寶佳目前持股比例已逾 14%，市場派可望在此次董事改選，取得過半席次，屆時將為日立收購案增添變數。

陳世洋今日也說，為維護股東權益，仍照原定計畫，於 4 月 18 日召開股臨會。

