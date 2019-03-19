長華去年EPS 13.47元 擬配12元現金股利 殖利率逾7%

半導體通路代理商長華 (8070-TW) 今(19)日召開董事會，通過去年財報、盈餘分配案及聯貸案等多項議案，去年稅後純益 8.56 億元，年減 1.6%，每股純益 13.47 元，董事會也通過，每股擬配發 12 元現金股利，創歷史新高，殖利率 7.86%，同時長華也通過 72 億元聯貸案，將充實營運資金。

長華會去年營收 157.57 億元，年增率 12%，毛利率 15%，較 2017 年上升 1 個百分點，營業淨利為 13.9 億元，年成長 27%，歸屬母公司稅後純益 8.56 億元，年減 1.6%，每股稅後淨利為 13.47 元。

長華第 4 季營收為 37 億元，季減 9.8%，營業淨利 2.84 億元，季減 32%，營益率 7.67%，季減 2.59 個百分點，稅後純益為 2.46 億元，季減 5.7%，每股純益為 3.87 元。

長華董事會通過，每股擬配現金股利 12 元，高於 2017 年 11 元水準，再寫新高紀錄，長華也規劃，未來將每半年分派現金股利，上半年分派股息金額，將是上半年稅後純益的 50%，因此今年上半年的股利，將在今年第 4 季發放。

另外，基於集團長期策略發展、投資規劃及長期財務結構，長華也通過，委託銀行籌組 72 億元 5 年期聯合授信案，是長華成立至今以來最大規模聯貸案，資金目的將用以償還金融機構負債暨充實中期營運週轉金。