美股盤中─Fed政策會議開始舉行 道瓊上漲逾150點

美國股市週二中場上漲，道瓊上漲逾 150 點。聯準會 (Fed) 今日開始舉行為期二天的政策會議，投資人大多預期 Fed 將採取鴿派立場，提供了股市支撑。

台北時間 23:50

道瓊工業平均指數上漲 151.52 點或 0.58% 至 26065.62。

Nasdaq 指數上漲 37.88 點或 0.49% 至 7752.36。

S&P 500 指數上漲 15.28 點或 0.53% 至 2848.22。

市場預期，Fed 在這次政策會議中，升息的機率為零。投資人將注意 Fed 經濟展望的線索。

預期 Fed 並將降低對利率的預測，於 2019 年將不會進一步升息，或僅小幅升息。由於全球經濟成長似乎減緩，大多投資人預期 Fed 將採取審慎的語氣。

分析師說，預期 Fed 將會維持鴿派立場，投資人亦將注意點陣圖，即各委員對利率的觀點。

在 1 月的政策會議中，Fed 表示對升息將具有耐心，此一改變係在 12 月升息之後發生，投資人因而擔憂 Fed 升息可能太快。

自 Fed 於 1 月底舉行政策會議後，美國股市持續上漲。這段期間，S&P 500 上漲逾 5%。2019 年以來，S&P 500 上漲逾 12%，投資人預期 Fed 將停止升息，為利多。

分析師說，英國脫歐與中美貿易協商的風險仍在，股市近來却上漲，此時投資人宜謹慎，而非追漲。

自 12 月 26 日以來，S&P 500 已大幅上漲，距歷史高點僅差幾個百分點。漲勢如此快速，讓人意外。