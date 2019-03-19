宏達電瞄準虛擬實境商機 內容平台今年目標成長3倍

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 表示， 虛擬實境內容平台 Viveport 在去年內容數、付費用戶數及銷售，皆有 3 倍成長，而開發者收入也同樣有 3 倍成長。隨著全新 Viveport Infinity 推出，將有更多遊戲內容讓用戶選擇，今年 Viveport 目標，同樣要有 3 倍成長幅度。

宏達電在 2019 GDC (Game Developer Conferenc) 遊戲開發者大會中，舉辦系列開發者活動，並宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司 Photon 合作，為 Viveport 上的內容開發者，提供即時多人遊戲及應用內容解決方案。

HTC VIVE 在 GDC 研究報告裡蟬聯 3 年最感興趣 VR/AR 平台，宏達電此次為開發者提供系列 SDK 介紹及展示，讓開發者在既有 HTC 的 VR 設備上開發內容，也為不同 VR 體機設備設計內容。同時開發者透過 3D 音效、臉部肢體追蹤等套件，打造更具沉浸性的體驗內容，透過虛實整合，創造未來 XR（Extended Reality）無限想像。

此外，繼去年 Viveport 宣布支援 Oculus Rift 應用內容，Viveport 今年也將支援微軟 Mixed Reality（MR）平台設備內容，消費者可從 Viveport 下載適用微軟 MR 的平台設備遊戲和應用內容，成為 Viveport Infinity 訂閱服務會員。

由於 Viveport 同時支援 Vive 系列、 Vive Focus 系列、 Oculus Rift 、微軟 MR 及其他如愛奇藝影創等，消費者只要擁有一個帳號就可以同時下載 PC VR 及一體機 VR 內容；開發者也只需在一個平台上傳內容，便可觸及各種不同平台設備的用戶群。