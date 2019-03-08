旭然2月營收創同期新高 亞洲地區銷售表現佳

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 2 月合併營收達 3103 萬元，續創歷年同期新高，年成長 9%，月減 20%；累計前 2 月合併營收達 6981 萬元，亦較去年同期成長 9%。旭然表示，受惠近年專注優化生產營運效率、擴大全球接單表現等策略執行效益展現，加上持續完善 Filtrafine 品牌過濾產品組合，包括推出應用半導體、面板等中高階液體過濾產品、無菌空氣過濾與提升紫外線過濾機台自製率等，藉由提供客戶多元工業過濾解決方案，大幅提升 Filtrafine 品牌有利競爭條件，帶動旭然整體液體過濾設備與濾心、濾袋等過濾耗材產品銷售暢旺。



根據專業研究機構 Market Research Future 報告指出，全球持續加大水資源、廢水回收等投資建設，預估至 2023 年全球工業過濾市場將保持 6.73% 年複合成長率之速度持續增長，以地區別來看，除中國、印度與日本為主要工業過濾市場、中東與非洲對於水及汙水處理投資增加，預估亞太地區將是全球工業過濾市場發展快速之地區。



旭然指出，仍持續強化亞洲等地區業務，前 2 月亞洲等地區銷售表現較去年同期成長 67%，雖然全球產業在中美貿易戰的不確定性因素影響，但中國、台灣地區之生產基地，可達有效接單生產地區的產能配置，且持續進行越南設廠規劃等，帶動客戶洽談訂單機會、以及新客戶拓展業務持續增加。



展望第一季，旭然認為，近期台灣再度發生缺水問題，引發半導體、面板等電子業大廠在在廢水回收率的持續重視，由於旭然站穩半導體、電子產業液體過濾領域高市占率之地位，可滿足客戶在生產製程中液體過濾的流量、精密度，以及改善生產良率之關鍵技術，看好客戶對於廢水回收的重視將帶動液體過濾需求持續提振，有望旗下兩岸生產基地之生產效率隨著出貨量擴大而持續提升。

