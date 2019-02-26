宏達電參展MWC 王雪紅領軍並發表演說 強調VR/AR將超越智慧型手機

宏達電 HTC(2498) 董事長暨執行長王雪紅親自領軍參加 Mobile World Congress 2019 大展，除將展示一系列創新軟硬體，包括最新發表的 VR 一體機 Vive Focus Plus、Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容、由 Vive 內部團隊自行開發的多人協作工具 Vive Sync，以及多款未來結合 VR 及 5G 的開創性應用等外；今年王雪紅再度應大會邀約擔任專題演講嘉賓（Keynote speaker），主題為「Immersive Content」，會中 Mobilium Global 創辦人暨執行長 Ralph Simon、Universal Music Group 董事長暨執行長 Sir Lucian Grainge、及 Vimeo 執行長 Anjali Sud，也紛紛對「Immersive Content」提出更進一步的看法。王雪紅以「We live in incredible times！我們活在一個不可思議的時代」這句話開場，並以 VIVE 標誌上的三大核心：科技、人性、想像，進一步闡述 VIVE Reality 願景；強調將 VR+AR+AI+5G+Blockchain 這些尖端科技結合起來，融合人性與人文藝術，能釋放出人們的想像力，而這些想像力可以創造出人們沒有想像過的優質內容，進而讓人們實現出更加美好生活的豐富享受。



王雪紅在演講中表示，「嶄新的科技以前所未見的方式誕生，提供人們豐富而深刻的體驗，引領我們以更細緻的方式表達一切希望、夢想、與對彼此的關懷。在 22 年前，HTC 品牌誕生之時，當時便知道智慧型手機將會主導未來人們的數位生活。而今天，在新一波科技已鋪天蓋地而來之際，也看見 VR╱AR 等虛擬實境科技，未來將超越了智慧型手機的無限潛能。」



王雪紅更進一步指出，5G 即將帶來開創與變革，可提供即時的高品質 VR 及 AR 內容，且 AI 將會完全理解需求，而 VR 和 AR 將是能釋放 AI 最強大實力的首要利器。VIVE Reality 的根本承諾，就是要提升世人的生活，畢竟科技的核心不是矽谷那個矽，而是人性。今日面對許多全球性的挑戰：貧富不均、權利平等、氣候變遷、以及人類壽命延長後，對年長者與不便於行的親友長期照護等。藉由人性的光輝，可以點燃無限的創意。透過 VIVE 全然的沉浸力，不斷發掘解決複雜問題的全新解法，這些可能性將會改變生命，帶來一個更加美好的世界，一個能夠重新激發學習渴望的全新世界。與其坐在四方型教室中，不如鼓勵孩子往無窮盡的宇宙去盡情探索。在無數學校與大學中的學童，現在就能透過 VIVE 獲取 VR 世界中的豐富教育內容，包含科學、數學、藝術與技職教育。更重要的是，在經濟相對拮据的地區，學童能夠獲得平等的學習機會與資源。



會中王雪紅也舉例說，VIVE 的完全沉浸式體驗為醫療保健開創了全新的時代，在世界各地中協助培育出專業級的醫療人員。宏達電的合作夥伴『Surgical Theater』，已成功地將他們的虛擬實境系統，應用於超過全球 30 家醫院、7000 多個神經外科手術之中。他們的系統不僅應用於腦腫瘤相關手術中，現今，更已適用到身體的任何部位，協助醫生及患者在執行救命手術前有更完善的規劃。針對某些特定疾病，VIVE 也能給予相當有效的幫助，舉例如：慢性疼痛、憂鬱症及阿茲海默氏症。



另外在企業應用方面，王雪紅也以 Bell Helicopter 為例，透過 VIVE 提供的沉浸式空間設計、虛擬空間產品測試與協作，將打造頂級直升機的時間從 6 年縮短到 6 個月，也為企業省下一筆相當可觀的費用；這是一個能激發熱情的世界。



最後王雪紅更呼籲，VIVE Reality 將為人類世界帶來全新樣貌，為了實現這個目標，身為 VR 領域的一員，必須敢於夢想。在能力所及的範圍中創造出非凡價值，一同實現 VIVE Reality 的美好世界。

