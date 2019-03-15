宏達電推VR訂閱吃到飽服務 同步調升開發者分潤機制

手機製造廠宏達電 (HTC)(2498-TW) 今 (15) 日宣布，將推出全球首創無限量 VR 訂閱服務 Viveport Infinity，提供會費每個月 12.99 美元 (約新台幣 419 元) 與每年 99 美元 (約新台幣 3,199 元) 的訂閱選擇，讓會員享有無限量使用訂閱內容庫中的軟體與遊戲服務，預計 4 月 2 日正式上線；同時也預計今年 4 月至年底，調升開發者的分潤機制。

Viveport Infinit 透過不同的訂閱方案，只要用戶訂閱，便能享受暢銷 VR 大作與獨立工作室作品，且為確保會員能以最優惠價格取得內容，Viveport 提供給新申請用戶免費 2 周的試用體驗。

Viveport Infinity 訂閱服務同時適用於 VIVE 與 Oculus Rift 裝置，特定應用內容也將搭載 VIVE WAVE 平台的所有 VR 一體機裝置。作為跨硬體機種與跨平台的訂閱服務，Viveport Infinity 能接觸到更多不同 VR 裝置的使用者，也將開發者的作品，帶到更多更廣的消費者手中。

Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，藉由提供訂閱服務，能創造出讓使用者更頻繁接觸 VR 裝置的需求，為 VR 產業建置全新的內容商業模式，且隨著 Infinity 用戶能輕易接觸到多位開發者的作品，未來可望帶動營收成長。

為協助參與 Viveport Infinity 的內容開發廠商，Viveport 決定自 4 月至年底，將開發者分潤機制，從 7 比 3 比例，調漲至 8 比 2，讓更多開發者能因此增加內容被下載與遊玩次數，增加潛在營收。