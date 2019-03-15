宏達電去年Q4仍虧 全年受惠處分利益支撐仍獲利 EPS 14.72元

宏達電 (2498-TW) 今 (15) 日公布第 4 季財報與全年營收，第 4 季稅後虧損 44 億，較上季虧損金額增加 ，每股稅後虧損 5.31 元；去年全年受惠第 1 季處分手機製造事業，稅後純益達 120 億，全年每股稅後純益 14.72 元。

宏達電第 4 季營業收入 41 億，季增 1.3% ，年減 73.9% ，營業毛利率 8% ，季增 3.3 個百分點，較前一季由負轉正，營益率 -68.7% ，也較前季縮小減幅；稅後虧損 44 億，較上季虧損擴大，每股稅後虧損 5.31 元。

宏達電去年營收 237 億，年減 61.78% ；營業毛利率 2.17% ，年減 0.01 個百分點；營業利益率 -58.82% ，低於前年表現，不過第 1 季由於有處分手機事業部門的收益，全年稅後純益 120 億，由虧轉盈 ，每股稅後純益 14.72 元。

手機部分，宏達電與 Sprint、Telstra 、中國移動等電信業者，共同發表 HTC 首款 5G mobile smart hub ，搶食 5G 市場。另針對區塊鏈 (Blockchain) 部分，宏達電研發首款區塊鏈手機「Exodus 1」，則鎖定區塊鏈商業應用。

宏達電近年衝刺虛擬實境 (VR) 市場，在 HTC VIVE 部分，已在第 4 季推出企業 VR 方案，目前已有 15 家硬體宣布支援 Vive Wave 。

在 VIVE X 的部分，宏達電指出，2016 年 7 月成立以來， VIVE X 已投資了大約 100 家新創公司，在全球第 4 屆加速器計畫新創團隊入選名單，共有來自全球 18 家聚焦於 AR 、 VR 企業解決方案的新創團隊。