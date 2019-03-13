印度跟進「停飛令」 禁止波音737 MAX客機進入或飛越領空

波音 (BA-US)737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」，印度今 (13) 日宣布跟進，禁止 737 MAX 系列飛機進入或飛越領空。

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機於週日墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air)，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

截至目前為止，已有印度、中國、澳洲、新加坡、歐洲、斐濟、印尼、馬來西亞、納米比亞、紐西蘭、挪威、阿曼等多個國家，對波音 737 MAX 8 祭出「停飛令」。

印度民航部透過聲明表示，在對波音 737 MAX 系列飛機進行安全評估後，決定停飛該款飛機，直到其安全措施可確保飛航安全為止。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 日前則發布聲明指出，目前尚無停飛波音 737 MAX 的計畫，但會在 4 月底前，要求波音對該機型進行設計變更。

空難事件使波音股價重挫，週二收跌 6.15%，至 375.41 美元；投資機構 Edward Jones 分析師 Jeff Windau 於報告中寫道，空難事件將使波音支出增加、訂單延遲，進而造成財務壓力。

Windau 認為，衣航和獅航空難，有許多相似之處，加劇了外界對 737 MAX 機型飛行控制和自動化系統的擔憂，恐導致客戶取消訂單，對波音股價帶來下行風險。