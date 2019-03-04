2019智富台灣基金獎 回應市場趨勢添ETF獎項

號稱基金界奧斯卡獎的「晨星暨 smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）」，日前公佈 2019 年得獎名單，smart 智富台灣基金獎共頒發 30 個獎項，包括主動式基金有 21 個獎項、7 個指數股票型基金（ETF）獎項、以及 2 個團隊研究獎。

有鑑於股票型基金蓬勃發展（ETF），截至今年 1 月整體規模達 8519 億元，其中，債券 ETF 規模占比達 54%，2018 年新掛牌的債券 ETF 逾 26 檔。因此，2019 年 smart 智富台灣基金獎新增債券類獎項，另多加上一個創新類獎額度以反應趨勢，因此，「指數股票型基金」獎項由去年 5 個改為 7 個。

同樣考量到去年市場快速反轉，組合式基金過去 3～5 年績效不如直接投資市場基金，短中期績效都不佳，因此，首次將組合式基金，包括全球股票組合式基金、全球多元資產組合式基金、全球債券型組合式基金，全數從缺。

在主動基金獎項方面，今年共有 3022 檔基金角逐，最終敲定 21 檔獎項獲獎，獲獎機率 0.69％，堪稱台灣資產管理界競爭最激烈的基金獎。

《Smart 智富月刊》社長朱紀中觀察，今年 21 檔得獎主動式基金的表現，認為雖單一年度報酬表現有正有負，其中高達 20 檔打敗基準指數，就整體表現而言，較過往表現為佳。

smart 智富台灣基金獎全數獲獎名單，表列如下，

「主動式基金」獎項，得獎名單如下，

股票型基金 全球股票型基金獎 安聯全球人口趨勢基金 全球新興市場股票型基金獎 摩根基金 - JPM 新興市場小型企業 (美元)-A 股 perf(累計) 亞太 (不含日本) 股票型基金獎 施羅德環球基金系列－新興亞洲 (美元)A - 累積 拉丁美洲股票型基金獎 貝萊德拉丁美洲基金 A2 新興歐洲股票型基金獎 施羅德環球基金系列－新興歐洲 (美元)A1 - 累積 台灣股票型基金獎 安聯台灣大壩基金 日本股票型基金獎 景順日本股票優勢基金 A 股 日圓 北美股票型基金獎 摩根士丹利美國增長基金 A 歐洲股票型基金獎 富達基金 - 歐洲動能基金 大中華股票型基金獎 施羅德環球基金系列－大中華 (美元)A - 累積 資源、生態、替代能源股票型基金獎 新加坡大華黃金及綜合基金 科技股票型基金獎 安聯台灣科技基金 生物科技和健康護理股票型基金獎 聯博 - 國際醫療基金 A 股 公用事業和基礎建設股票型基金獎 富蘭克林公用事業基金美元 A 股 不動產證券化基金獎 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 美元入息 多元資產型基金 台灣多元資產基金獎 復華傳家二號基金 全球多元資產基金獎 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息 債券型基金 高收益債券型基金獎 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計) 新興市場債券型基金獎 安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元 政府債券型基金獎 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 全球債券型基金獎 PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金 - E 級類別(美元收息) 團隊獎項 股票型基金團隊研究獎 復華投信 固定收益型基金團隊研究獎 柏瑞投信

「指數股票型基金（ETF）」獎項，得獎名單如下，