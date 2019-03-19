事欣科墨西哥廠量產 成本大降 年省逾200萬美元 回饋EPS逾0.7元

IPC 廠事欣科 (4916) 墨西哥新廠啟用後擔綱集團北美製造主力，因人工便宜，且具關稅優惠，加上臨近拉斯維加斯的內華達據點 (PNV) 生產規模縮減，成本大幅降低，初估一年節省費用至少 200 萬美元，貢獻 EPS 逾 0.7 元，上探 1 元。此外，新廠因採長約租賃的方式，並由房東負責興建廠房，加上部分設備從 PNV 轉送過來，使得墨西哥新廠的資本支出僅約百萬美元，並分年攤提，有利其競爭力與毛利率提升。



據了解，事欣科的墨西哥新廠成立之後，鎖定中大量的 IPC ODM 市場商機，包括博弈設備、端點銷售電腦 (POS) 以及自助服務機 (KIOSK) 等，皆由墨西哥廠擔綱生產主力。不過，PNV 雖然規模縮減，但仍以其製造設計優勢，與墨西哥新廠相互呼應，衝刺集團營收。



據了解，目前事欣科集團北美擁有 5 大博弈客戶，皆穩定供貨中，也順利打入澳洲的博弈設備市場，取得當地兩家客戶訂單，後續因應日本開展博弈事業，也有意揮軍日本市場。