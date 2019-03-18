對沖基金連3周拋售！黃金淨多單減幅達10% 創7周新低

對沖基金在非農數據發布前夕押注黃金價格走低，已連續三周削減 COMEX 黃金期貨投機性淨多單部位，減幅超過 10%，使得淨多單數量降至 7 周來最低水平，來到 78819 口。

黃金投機性淨多單大幅下降主因來自空單的增加，增幅達 9.35%，創 4 個多月新高，不過多單也稍有增加，數量為 2622 口。

而在對賭金價走低的同時，對沖基金在白銀期貨削減上也不手軟。數據顯示，截至 12 日當周，COMEX 白銀期貨投機性淨多單數量減少約 5439 口，降幅高達 20%。

然而，在美國上週五 (15 日) 公布的非農就業數據創下 17 個月來最低水平後，黃金獲得成長動能，在避險情緒升溫下，重返每盎司 1300 美元關口左右，由於黃金受到投資者青睞，現貨黃金一度在上周突破 1310 美元高位，迄今累計上漲超過 1%，持續吸引眾多投行看漲。

德國商業銀行在最新報告中便表示，今年底的黃金價格可能觸及每盎司 1400 美元關口。

該行進一步表示，受到聯準會結束升息循環、歐洲央行持續寬鬆政策、中國及印度強勁需求以及西方國家投資需求升溫等因素提振，看好黃金持續上漲，另外，各國央行的增持也是一大利好因素。

此外，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 認為未來兩年黃金將持續走高，預計 2019 年黃金均價為 1338 美元，2020 年為 1367 美元，並表示這兩年間的最大風險包括美國政府分裂、貿易局勢緊張、通貨膨脹趨勢，等不確定性以及地緣政治因素，很大程度上有利於黃金走勢。

GraniteShares Gold Trust 首席執行長 Will Rhind 表示，全球經濟正在放緩，周五的就業數據正好顯示黃金的「潛在買入機會」。