買買買 中國有機會成為今年黃金最大購買國

中國近期不斷大力加碼黃金儲備，使得今年中國有機會成為最積極的黃金買家。

圖: 東方財富網, 黃金周線圖

在過去三個月中，中國人行購買約 32 噸的黃金。如果繼續保持相同的購買力道，中國今年有機會將超越俄羅斯的買進數量。俄羅斯是 2018 年的主要黃金買家，但最近卻縮減購買規模。

這個月中國人行表示，繼去年 12 月購買 9.95 噸和今年 1 月購買 11.8 噸黃金後，今年 2 月中國的黃金儲備量再增加 10 噸，目前中國黃金儲備量達到 1874 噸。

相比之下，依照渣打銀行的數據顯示，俄羅斯 1 月份黃金的購買量只有 6.2 噸，創下 2006 年 12 月以來的最低月度購買水準。

俄羅斯央行在總統普京的支持下，在近十年內積極加碼黃金。特別在美國於去年 4 月對俄羅斯實行制裁後，俄羅斯加碼黃金幅度更大，並拋售美債。

中國雖然是全球最大的黃金生產國，但其黃金儲備則不到 800 億美元，與中國 3 兆美元的外匯存底相比，比重不到 3%。若與其它國家相比，中國的黃金儲備比重明顯偏低。

資料來源: WGC, 鉅亨網製表

此外，印度央行近期也在大力加碼黃金。根據世界黃金協會（WGC）提供的數據顯示，印度在全球黃金儲備中所占的比重穩步攀升，到 2018 年底達到 6.2%，並且在今年 1 月份進一步上升。印度央行 1 月黃金儲備增加 6.5 噸，總量達到 607 噸。

去年，各國央行總共購買 651.5 噸黃金，這是將近半個世紀以來最大的購買熱潮，其中俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦的購買量最高。WGC 數據顯示，俄羅斯去年購買 274 噸黃金，是有記錄以來該國最大的淨購買量。

近期美股轉強、美元上漲，及 ETF 投資者不斷拋售黃金是造成金價回落的主要原因。但在英國脫歐不確定下，市場避險情緒回升再度推升金價，目前金價已經重返 1300 美元關卡之上。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，各國央行繼續購買黃金，可能為今年金價提供支撐。

