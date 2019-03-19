貴金屬盤後─黃金收低1.40美元 等待Fed政策會議決議

黃金週一收低，跌回早場溫和的漲幅，投資人關注本週稍後聯準會 (Fed) 將舉行的政策會議。

投資人亦注意國際政局的發展 -- 包括英國的英國脫歐協議，及美元走勢。

4 月黃金下跌 1.40 美元，或 0.1%，收於每盎司 1301.50 美元。5 月白銀收於每盎司 15.322 美元，少有變動。

分析師說，黃金近來的漲勢，讓人有所懷疑，因為全球政治不確定性似乎減緩，經濟數據顯示通貨膨脹消退。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數少有變動，本月以來則上漲約 0.5%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

Fed 定於週二與週三舉行為期二天的政策會議，投資人焦點在政策聲明，Fed 主席鮑爾的談話，及決策官員的利率預測點陣圖。投資人預期 Fed 將維持鴿派立場，並暫停升息。

上週五，黃金上漲，上週收高 0.3%。

分析師持續注意中美貿易發展，週末報導指出，川普總統與中國國家主席習近平兩人的會晤，可能延後至 6 月。原預定本月舉行。

投資人亦注意英國脫歐進展。首相梅伊原有意將已遭否決的英國脫歐協議，交付國會進行第三度表決，但於週一遭下院議長阻擋。

其他金屬交易方面，4 月白金上漲 2.20 美元，或 0.3%，至每盎司 834 美元。6 月鈀金上漲 21.20 美元，或 1.4%，至每盎司 1538.70 美元，再創收盤高點。

分析師說，鈀金走勢圖顯示高低點一波比一波高，南非礦場電力中斷預期將持續，屬市場利多。

5 月銅收於每磅 2.909 美元，上漲低於 0.5 美分。