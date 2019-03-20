貴金屬盤後─預期鴿派立場持續 美元轉弱 黃金收高5美元

黃金期貨週二收高，連續第三個交易日收盤站上每盎司 1300 美元大關。聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，預期決策官員將維持鴿派立場。

4 月黃金上漲 5 美元，或 0.4%，收於每盎司 1306.50 美元。5 月白銀收高 5 美分至每盎司 15.372 美元，上漲 0.3%。

週三，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公布會後聲明，投資人將密切注意 Fed 對通貨膨脹與近來 就業數據的解讀，及經濟進一步下滑的跡象。

分析師說，預期 Fed 的會後聲明將呈現鴿派立場，貨幣政策將持穩至下半年。此一立場對黃金屬利多，在過去一週左右已有所反應。此外，FOMC 不希望阻擋經濟擴張，有意平衡各項因素，隨著時間，這將導致美元轉弱，黃金走高。

週二，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

投資人亦注意國際政局發展，包括英國脫歐。梅伊首相有意將已兩度遭否決的英國脫歐協議送交國會，進行第三度投票，但於週一遭到阻擋。英鎊走勢因而震盪，但對避險資產 -- 如黃金，少有影響。

6 月鈀金上漲 12.20 美元，或 0.8%，至每盎司 1551.90 美元，再創收盤新高點。分析師說，俄羅斯遭制裁，展望鈀金出口受限，價格持續獲得支撑。

4 月白金上漲 18.60 美元，或 2.2%，至每盎司 852.60 美元。分析師說，花旗集團表示，白金將是下一波上漲的金屬，與鈀金相較，價格極為低廉。

5 月銅上漲 1.4 美分，或 0.5%，至每磅 2.923 美元。