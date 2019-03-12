永大小股東按鈴控告台灣日立電梯證券詐欺及收購案記載不實

永大 (1507) 經營權之爭愈演愈烈，繼獨董陳世洋宣布將於 4 月 18 日召開臨時股東會後，小股東黃文泰今天前往台北地檢署遞狀按鈴控告台灣日立電梯公司董事長金原慶武違反證券交易法證券詐欺，及公開收購案相關文件記載不實罪狀。黃文泰也出具日立價格合理意見書的會計師不具獨立性外，永大審計委員會委託正大會計事務所所出具的價格合理意見書亦是保留意見，收購案影響小股東權益，呼籲主管機關嚴查。



此外，黃文泰也赴金管會、證期局、投保中心、證交所等多個單位遞送陳情函，抗議收購案影響小股東權益，呼籲主管機關嚴查。



黃文泰表示，既然日本日立有心要收購永大，為何要降低收購比率由 38.32% 降低到 21.66%，為何不直接拉高收購價格；他認為，日本日立的收購方式已影響到股東權益，明顯違反證券交易法相關規定。第二訴求則是，日本日立收購永大案中，會計師獨立性有爭議。



黃文泰今天對台灣日立電梯公司提起訴訟，也再度遞交刑事訴訟狀，以及陳情函給金管會、證交所與會計師公會全國國聯合會，抗議收購案違反證券交易法、會計師法，檢舉公開說明書不實，嚴重影響小股東之權益。呼籲相關主管機關能為投資人把關，捍衛投資人權益。



黃文泰亦直指，余景仁會計師已欠缺獨立性而不具獨立專家之資格。他表示，余景仁會計師既然在獨立性聲明內表明其與配偶所任職公司與雙方公司都未有業務往來關係，但余景仁明明任職於理律法律事務所擔任顧問，而理律法律事務所又為公開收購的日立出具公開收購法律意見書，這明顯與其獨立性聲明不符。同時對於公開收購價格的合理性，黃文泰也提出質疑。

