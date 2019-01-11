日立退出英國核電事業 最慘將賠3000億日圓

ㄤ日立製作所 (6501-JP) 在 11 日，決定中斷該公司在英國的核能發電事業。原因在於該核能發電業在執行上所需的日本民間企業資金，還有英國政府的追加支援都沒有著落。最快將在下週召開董事會，作出正式的決定。以目前的觀測，日立將在 2019 年的 3 月期決算中，最高將列損約 3000 億日圓。

日立在 2012 年買下了英國的核電開發公司「Horizon Nuclear Power Limited」，計畫透過該公司在英國中西部的安格爾西島 (Isle of Anglesey) 上興建兩座核子反應爐，並預計在 2020 年代中期開始商轉。

但是有關該項計畫的安全措施費用暴增，總工程費用超過預期，大幅增加到 3 兆日圓規模。先前計畫由英國政府提供超過 2 兆日圓的融資，剩下的 0.9 兆日圓由「日立」、「英國的政府及企業」、「日本的政府及企業」三者各負擔 0.3 兆日圓，來對 Horizon 進行增資。

但是日立在日本的夥伴企業東京電力控股 (9501-JP) 等日企，對該項事業未來的獲利存有疑問，遲遲無法取得金援。日立的中西宏明會長也在去 (2018) 年 12 月的記者會上指出「已經向英國政府表明 (目前的計畫) 已到極限了」。

在過去，三菱重工業 (7011-JP) 由於工程經費暴增近 2 倍，放棄在土耳其的核能電廠興建案。2016 年時，越南國會也宣布終止由日本及俄羅斯主導，在中南部寧順省的核電廠興建計劃。同年，立陶宛也凍結了日立 GE 核能公司 (Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.) 在該國的核電廠興建案。

安倍晉三希望出口日本核電設備的大夢，似乎也都化為泡影。

日立 (6501-JP)11 日在東京股市的表現，收盤時上漲 8.64% 股價 3346 日圓。