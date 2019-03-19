盤前財經大事搶先讀2019年3月19日

今日操盤前瞻

法說會：合庫金、中租 - KY、尚凡、環球晶、晶技、創意、慧洋 - KY、美琪瑪、富邦媒、矽創

股臨會：羅昇

又有大廠回台！榮成宣布 3 年 70 億元投資計畫

工業用紙大廠榮成 (1909-TW) 昨 (18) 日公告，將參加經濟部回台投資方案，3 年內斥資 70 億元，針對產線翻新以及智慧化、綠能製程等項目投資。閱讀全文...

〈財委會報告搶先看〉保險業資金大舉前進海外 金管會祭六大控管措施

險業資金大舉前進海外市場，匯兌風險也隨之而來，金管會認為，保險業資金大量投資海外市場，關鍵原因在於，國內長年低利率所致，金管會也對此提出六大控管措施因應，針對海外投資比重較高的個案公司，進行差異化管理。閱讀全文...

〈報稅新制上路〉存股族注意！股利所得申報怎麼選？留意「94」關鍵數字

5 月報稅季節將至，稅務專家提醒，今、明兩年股利所得稅制申報是採二擇一，也就是從「併入所得申報」、「分開計稅」兩種方式擇優申報，對於存股來說，到底哪個划算，稅務專家建議，如果全年股利所得低於 94 萬元者，可選擇併入綜合所得，如果是高稅率一族則建議可採分開計稅較為划算。閱讀全文...

蘋果突襲！春季發表會前搶先推出最新 iPad Air、iPad Mini

隨著「春季發表會」的腳步越來越近，外界都引頸期待蘋果是否會在發表會上推出最新新品，蘋果官網昨 (18) 日突襲推出 2019 全新 iPad Mini 5 與 iPad Air，兩項新品皆支援 Apple Pencil，採用 iPhone XS 同規格的 A12 仿生晶片。閱讀全文...

墨比爾斯說 英國脫歐 對新興市場可能是大利多

著名基金經理人墨比爾斯 (Mark Mobius) 指出，未來幾天，英國無協議脫歐的展望，對新興市場而言，可能是大利多。他發表這項談話時，英國首相梅伊正在考慮是否要將她的英國脫歐協議，第三度送交國會。閱讀全文...