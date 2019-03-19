紐約匯市—Fed會議在即 美元穩定盤旋2週低點

週一 (18 日) 交易，美元延續上一週跌勢，在 Fed 週三結束為期 2 日的會議之前，美元兌主要貨幣走跌，盤旋在 2 週低點。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.505，週一全日在負面領域的窄區內交易。上週該指數收低 0.7%，根據 FactSet，此創去年 12 月初以來最大單週降幅。

FOMC 週三的結果預計將是本週美元交易的焦點，雖然利率預計不會變動，但市場將密切關注 Fed 對成長和利率的任何預期。

英鎊交易者先前一直準備面對週二脫歐事務的新一輪表決，但英國下議院議長 John Bercow 阻止了政府這項表決提案，主張政府該提案上週已遭否決，不能再將同樣的議案提至議會表決，因此週二將沒有表決行程，面對脫歐時間慢慢耗盡，市場參與者和英國政界人士對未來走向同感困惑。

TF Global 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「下議會的議長粉碎了梅伊將同樣議案二度提出表決的希望，英鎊因此像石頭墜落一樣走跌，基本上市場出現更多不確定性，如今政府提出的脫歐協議必須有實質性變化 (但根本不可能)，否則這意味長期推遲。」

英鎊兌美元摔至盤中低點 1.3184 美元，隨後拉回至 1.3245 美元，與上週 1.3242 美元水準大致持平。歐元兌英鎊上升 0.6% 至 0.8570 英鎊。

目前英國預計 3 月 29 日脫歐，英國國會雖排除無協議脫歐，但脫歐協議迄今尚未定案，使得延後脫歐成為最有可能的發展。英國國會的表決結果不具法律約束力，全歐盟 27 國成員都必須同意英國推遲脫歐，才能成為正式結果，目前歐盟領導人預計週四和週五召開會議。英國也預計週四舉行會議。

歐元區 1 月份貿易盈餘增加 15 億歐元， 高於預期，部分係因對美國的銷售增加，此結果推漲歐元。

歐元兌美元自上週五的 1.1307 美元上升至 1.1339 美元。