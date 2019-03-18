三菱FUSO投資50億日圓 進行銷售通路改造

日本知名卡車及巴士製造廠，三菱 FUSO (現為德國戴姆勒汽車公司的成員) 在週一 (18 日) 發表了「Mirai Project」，計畫 2019 年在日本國內展開金額最高 50 億日圓的投資計畫。這項專案計畫將一直持續到 2025 年底，期間將進行銷售通路及服務網的改良。

這項「Mirai Project」，內容包含軟體及硬體的改善。在軟體方面，該公司自 2017 年於日本全國的銷售通路喊出「Retail Excellence」口號，從車輛維修業務的流程改進，直到促進銷售部門員工的意識改革。而在硬體方面，將基於這項專案的原始構想「3R」(Refurbish、Rebuild、Relocate)，來對該公司位於日本全國各地的經銷通路進行評估，並實施設備及設施的改良。

店面的內外裝潢風格將採統一樣式設計，從車輛的下訂到交車為止，一連串的作業都將透過 IT 的輔助來提高效率。並設下目標希望藉此提升銷售量，將市占率由目前的逾 20%，在 2020 年之前提高到 25%。

投資對象為日本國內 194 家直營店。預計在 2019 年內，完成北海道苫小牧、福島縣郡山、東京都北板橋、愛知縣星崎、兵庫縣姬路、愛媛縣松山、佐賀縣鳥栖等 7 個據點的裝修工程。

三菱 FUSO 的電動小型卡車 eCanter (圖：翻攝自三菱 FUSO 官網)

此外，該公司於 2017 年所發表的量產型小型電動卡車「eCanter」，目前已在日本、歐洲，以及北美銷售。著眼未來電動車在日本國內的發展，將在日本全國的各個據點設置快速充電樁等設備，以因應今後電動車的需求。