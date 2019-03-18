東京電力攜手Erex 成立再生能源公司 Evergreen Marketing

東京電力控股 (9501-JP) 與 Erex(9517-JP) 在週一 (18 日) 時宣布，將共同於 2019 年 3 月 29 日成立一家以提供再生能源為主的電力公司 (Evergreen Marketing Co.,Ltd.)。這兩家公司計畫透過水力發電及生質能發電等方式來產生電能，並提供給環保意識較高的企業使用。由於有愈來愈多的企業希望使用再生能源，而電力公司們似乎也都陸續展開動作。

(Investing.com)

根據這兩家公司在 18 日所公布的資訊，未來 Erex 將對新成立的公司出資 66%；東京電力控股則將透過子公司「Tepco Energy Partner」出資 34%，約 10 億日圓左右。電力來源將來自東京電力控股的水力發電設施，以及 Erex 預計在 2025 年開始營運的全球最大規模生質能發電設施。

投資人在「ESG 投資」(Environmental, Social and Corporate Governance，環境、社會和公司治理) 上，要求企業們重視環境議題的傾向愈來愈明顯。提倡百分百再生能源企業的「RE100」(Renewable 100 percent)，到目前已來到 166 家企業；在日本則有索尼 (6758-JP)、富士通 (6702-JP) 等 17 家企業。而美國蘋果 (AAPL-US) 也要求其供應商們使用再生能源。

日本政府在 2018 年 7 月所修訂的能源基本計畫當中，明確的將再生能源定位在未來電能的主要來源。再生能源在總發電量上所占的比例，則將由目前的 16%，於 2030 年度時提高到 22 – 24%。

東京電力控股在全日本擁有 164 座的水力發電廠，未來不僅將提供電能，也將提供節能技術及業務技巧給新公司，盼擴展新市場。

Erex 的電力事業以日本九州為主，規畫在日本全國經營 6 個生質能發電廠。其負責以法人為主等 1 萬多個客戶的部門，未來則計畫交由新公司來管理。依照目前的規劃，今後也將進軍家用電力市場。

在目前，已有「Minna Denryoku」及「Urban Energy」等企業，針對法人客戶提供再生能源。東京電力控股與 Erex 所成立的新公司，將藉由在再生能源取得上的優勢，提供客戶安定的電力供應。