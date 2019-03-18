來思達去年獲利創高 今年維持賺逾一個股本目標

來思達 (8066) 去年在人民幣貶值助攻及各地區業績成長加持下，推升去年獲利創下歷史新高，EPS 達 13.11 元。來思達董事長馮周金鑾表示，今年對於各區業績成長樂觀，全年營收有望站上逾 80 億元，並希望每年以超過 5% 的目標邁進，維持每年賺進逾一個股本。來思達去年獲利 3.97 億元，毛利率 15.8%，營益率 6.2%，EPS 13.11 元，擬每股配息 10 元，以今日平盤價格 126.50 元計算，殖利率近 8%。



來思達去年不受中美貿易戰影響，反而在人民幣貶值助攻下，推升獲利站上新高，馮周金鑾指出，隨海外各地區業績成長，去年美國營收占比降至 46%，今年則將重心放在歐洲市場，在新團隊整頓下，希望今年歐洲業績目標能達 800 萬美元。



來思達中國（海寧）軟件家具總經理陳漢源表示，由於去年底客戶擔心受到關稅提升至 25% 的不確定性影響，進而推升客戶拉貨動能，所以去年下半年業績反而沒有受到貿易戰影響，但目前在貿易戰有望和解的前提下，客戶也在觀望關稅是否會取消，因此不想備太多庫存，第一季訂單拉貨趨於保守，旺季仍在下半年。



「市場不好的時候，我們要更好。」馮周金鑾說。她認為，來思達主打高性價比家具，因此在市場上更具有價格競爭力，看好今年除了歐洲外，對於其他地區的業績成長也樂觀期待，但她也坦言，由於去年基期較高，再加上人民幣回升，對於今年獲利會是挑戰之一，但仍力拼每年賺進一個股本。

