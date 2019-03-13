〈群益期貨〉歐洲央行比鴿還鴿，黃金是否還有機會

去年 11 月中到 12 月底全球股市下跌，債、黃金、日圓等出現避險性買盤，而在 2018 年 12 月 26 日川普指出現在是絕佳的買進美股的時機，最強且最準分析師的名牌又添得一勝，然而美股自此之後從低檔轉強後，理論上避險買盤應退場，但其實也沒有，黃金一度與美股走勢呈現正相關，變成是風險性資金的概念，展開了一段多頭的走勢。

然而２月底印度、巴基斯坦衝突，2/27 日巴基斯坦聲稱擊落二架印度戰機, 俘擄一名飛行員，巴基斯坦關閉飛航領空，印度關閉九個機場回應，作為兩個核武國家的軍事衝突，黃金並未因此而槍砲一響，黃金萬兩，印度戰機被俘擄的飛行員視頻被大力傳送，引發了印度人的同仇敵愾，巴基斯坦總統在邊界釋放了飛行員，有意降低兩方的衝突，作為中國一帶一路的要塞巴基斯坦瓜達爾港，算是親共的，而最近因印度出台電子商務法規，亞馬遜、沃爾瑪受到損害，川普不滿印度過於保護，要撬動印度這個大市場開放，到底川普意在制裁印度還是透過印度制衡巴基斯坦，真的很難說，但川普這種利用次要敵人打擊主要敵人的手法是挺常見的，地緣政治的衝突，基本上還是對黃金有利的。

另外，ECB 會議，德拉吉比鴿派還鴿派的言論，調降經濟成長預期由 1.7% 降為 1.1%，通膨預期由 1.6% 降為 1.2%，9 月實施 TLTRO 定向長期再融資操作, 且升息期間延後，寬鬆的貨幣政策也算是黃金漲價的溫床，影響黃金的兩大因素利率與通膨，利率因子又重新回到黃金的懷抱，但今年仍屬聖嬰年，原物料不易齊漲，ECB 此次會議調降了 2019 年的通膨預期，黃金多頭只穿了半隻鞋，會跑，但跑不快的。

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