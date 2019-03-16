貴金屬盤後─美元轉弱 紐國槍擊案 黃金收高7.80美元

黃金期貨週五上漲，本週亦收高。紐西蘭兩座清真寺發生大規模槍擊案，及美元轉弱，為黃金市場支撑。

週五，紐西蘭清真寺發生槍擊案，造成至少 49 人死亡。

分析師說，紐西蘭消息支撑了黃金上漲。英國脫歐的不確定性，亦屬黃金利多。週四 ，英國國會投票，要求延後 3 月 29 日的英國脫歐截止期限。

4 月黃金上漲 7.80 美元，或 0.6%，收於每盎司 1302.90 美元，本週上漲 0.3%。5 月白銀上漲 15.3 美分，或 1%，至每盎司 15.324 美元，本週則下跌 0.2%。

分析師說，紐西蘭攻擊事件，讓市場震驚。投資人因而有避險買盤。

中美貿易協定展望恢復樂觀，亦有助推升黃金。

分析師說，中國國營媒體報導貿易協定有具體進展，黃金因而走高。此外，中國總理李克強重申，政府有能力使用振興措施，推升經濟成長。

中國改善經濟，且人民幣兌美元走強，均有利黃金需求。過去幾年，消費者擔憂中國經濟展望，黃金需求因而清淡。

美元轉弱，亦助漲了黃金多頭。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 96.566，本週下跌 0.8%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，6 月鈀金上漲 3.90 美元，或 0.3%，至每盎司 1518.50 美元，創新收盤高點。週四，鈀金亦創新高點，克萊斯勒公司在美國召回近 86.3 萬輛汽車，因排廢未達標準，預期鈀金需求將因而上升。本週，鈀金價格上漲 4.1%。

4 月白金上漲 4.70 美元，或 0.6%，至每盎司 831.80 美元，本週上漲 1.7%。

5 月銅上漲 1.45 美分，或 0.5%，至每磅 2.906 美元，本週上漲 0.4%。