備貨不足 小米叫停今銷售計畫 稱將加緊生產

雖然之前小米對小米 9 的出貨多次作出保證，創辦人雷軍還說，如果首月供貨不足百萬台，他就去工廠擰螺絲。但小米卻罕見地取消了今 (15 日) 的新品購買計畫，原因是供貨不足。

小米商城微博昨日晚間臨時公告了此一消息，表示：「因備貨不足，我們決定將上午小米 9 SE 及小米 9 透明尊享版的開售取消。」

小米指出，公司將深刻反省，並將加緊生產，積累更多備貨之後再次開售。

小米暫停今日銷售計畫

小米上午股價多在盤上，一度漲至 1.72%，不過早盤仍呈震盤，近 12 點時，股價報港幣 11.68 元，上漲 0.34%。

小米 9 備貨不足的原因，主要出現在供應鏈。小米手機供應鏈負責人張峰此前在微博透露，「因為這是高通驍龍 855 全球首發，同時相機要求超高，所以前期考慮品質爬坡慢一些，後面會越來越快」。

據陸媒《每日經濟新聞》報導，小米 9 代工廠除了富士康，還新增了比亞迪，小米此次還開啟了小米 9 的線下全款預售。

小米商城官網顯示，小米 9、小米 9 SE、小米 9 透明尊享版的下次開售計畫為 3 月 19 日上午，已經可以預約。一直以來，小米手機新品開賣初期，都採取階段性搶購方式，產能上來之後才放開購買。

早前眾人就非常關注小米的供貨問題，雷軍在 3 月 3 日的微博寫下：「假如小米 9 首月供貨不足百萬台，大家不用催了，我就去工廠擰螺絲！請大家耐心等等。」

小米 9 於今年 2 月發布，2 月 26 日首次開賣，小米 9 透明尊享版、小米 9 SE 3 月 1 日首發。