台股盤後─權值股強勁拉多頭馬車 攻克年線反壓和10500點關卡

台股加權指數今 (18) 日在權值股的領軍下，攻克年線反壓 10449 點也成功收復 10500 點關卡，不僅買盤發動，使電金傳產多數權值股上揚，就連日前已有一波漲勢的 5G 相關題材仍持續發威，指數終場收在全日最高點 10512.7 點，上漲 73.46 點，成交值略縮至 1158 億元，漲幅 0.7%，高於櫃買指數漲 0.15%，法人指出，在大型股的拉抬下，多頭軍回籠帶動的驚驚漲格局可望維持。

5G 相關題材仍是電子買盤聚焦重心，尤其砷化鎵族群繼續領攻，全新漲停，穩懋、聯亞、宏捷科、IET-KY 均有 2% 以上漲勢；同時，眾達 - KY 和前鼎漲幅半根停板上下，聯鈞也漲逾 2%；而光環更大漲逾 7%。

IC 基板相關業者買盤再次興起，欣興攻上漲停，南電漲半根停板，景碩和易華電則漲逾 1%。

從個股來看，不少中小電子股各自表現，台揚、敦泰漲停鎖死，谷崧、台林、位速漲逾 8%，光磊、健策、統新、正文和聯詠長半根停板之上。

權值股方面，中租 - KY 大漲逾 3%，研華、玉山金漲逾 2%，鴻海、永豐金、台達電、富邦金、兆豐金、台化、群創、合庫金和遠東新均有 1% 以上漲幅，範圍涵蓋電金傳產，市場上偏多氣氛濃厚。

法人指出，由於美股回測年線成功並突破近期高點，再加上美國聯準會暫緩升息頻率，以及美中貿易戰已接近最後協議，令陸股成為新的多頭領頭羊，有助於台股市場信心持續增溫。

不過，要留意的是，櫃買指數反而較沒有明顯表態，法人和市場主力拉指數對對中小型個股獲利了結的狀況，仍不得大意。

法人也提醒，因目前年線尚未翻揚，即便衝破年線，不排除繼續高檔震盪，比較可能的方式是緩步墊高，後續要留意的國際變數則是美國聯準會利率決策和川習會最新進展。