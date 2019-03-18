【華冠投顧】大盤如期過年線 短線強弱分界在?

◆盤勢分析

疾風知勁草→《好德、利勤》先行《南電》蓄勢接棒

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提過「"現貨日威廉指標觸頂"、"期貨結構與昨日顛倒" 來看，須提防今日容易有拉回走勢，不過近期將有機會攻克年線，週三台指期會在 3 月合約的高檔區結算」。今日大盤短線表現強於預期，在 Nasdaq 與 SP500 指數再創新高下，大盤跟進創高並站上年線，終場 + 73 點，OTC 指數 + 0.15%。

昇楷於二月底、三月初時預告「大盤面臨 "年線及去年 10/11 向下缺口" 雙壓，需要一段時間進行整理，即便市場出現不少主力逢高出貨的分析，但站上只是遲早的是，因為就算主力真要出貨好了，多施一點力拉過年線，讓市場樂觀、技術性買盤也跳進來，豈不是更好出貨？」

今日大盤順利完成了當初的預判，從價量來看仍不見特殊警訊，現階段因為大盤上週五正式放量突破頸線，邏輯上 "上週五低點 10370" 不能跌破，否則便會形成 "假突破" 走勢，因此短線強弱分水嶺可上移至 10370 點。

附帶提醒的是，OTC 指數相對疲弱的現象遲遲不見改善（未創高也未過年線），透露有一些中小型股的獲利調節賣壓跑出來，所以操作上勿輕易追高，鎖定 "量極縮守支撐" 個股作布局，目前持股若已推升到壓力區，可先獲利調節。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

近期公開分享股的個股《4426 利勤》、《3114 好德》...，從卡位起算都有逾兩成的漲幅，今日《4426 利勤》不隨大盤創高，因此短線逢高先賺一趟，不過其週線已打出明顯的「頭肩底型態」加上明年夏天 "東京奧運會" 將提供『運動大聯盟』族群中長線題材，故後市可持續留意重新上車時機。

上週四特別提醒《8046 南電》「整理到 "量極縮守季線"，今天見到初步轉強現象，未來 2 個交易日看他如何面對往下壓的 10 日線及月線，再做相對應的動作」，今日《8046 南電》出量衝過雙均線短壓，來到年後新高 39.8。像這類穩守支撐、蓄勢待發的個股，便是近期選股的主軸。

＜強弱勢股＞

今日砷化鎵與 PCB 族群續強，《2455 全新》拉出第二根漲停帶動《3105 穩懋》、《8086 宏捷科》... 攻高；《3037 欣興》漲停帶動《6213 聯茂》、《5439 高技》... 同步創高。5G 族群受到本週相關網通廠密集法說會激勵，《3234 光環》、《2345 智邦》、《6285 啟碁》、《4906 正文》、《5349 先豐》、《3081 聯亞》... 全數大漲。

今日跌勢相對較重的個股仍多屬高基期股，如《3630 新鉅科》、《5907 大洋 - KY》、《3176 基亞》... 等；另 MOSFET 族群受到產品跌價衝擊，《6435 大中》、《3317 尼克森》、《8261 富鼎》... 紛創短線新低。近期表現偏弱的被動元件族群，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》月線開始彎頭，在重上月線前暫以保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

