〈區塊鏈大應用〉新加坡能源公司推出「再生能源憑證平台」

新加坡能源公司 (SP) 在今日 (29 日) 的發布會中表示，已經推出了由區塊鏈技術所打造的再生能源憑證 (REC) 平台。

SP 公司為超過 140 萬戶提供電力和天然氣輸送，是新加坡最大的公司之一。該公司表示，這是世界上第一個採用區塊鏈技術的 REC 供電平台，這是一個可交易的平台，用於抵消非再生能源的使用。

再生能源憑證 (REC)，又稱綠電憑證，需要有效力和公信力，背後龐大的管理和追蹤系統不可或缺，發電設備、設施及發電量，都需經過驗證，才能確認買方所購買的每一度電皆是純綠電。

該平台於本週在新加坡舉行的東盟能源商業論壇上首次亮相。SP 公司計劃運用區塊鏈技術來幫助公司提高透明度和效率，並連接買家與賣家。

SP 公司數位長 Samuel Tan 進一步表示：「通過區塊鏈技術，我們使公司能夠方便、無縫、安全地交換可再生能源證書，幫助他們實現更環保的公司運營並實現可持續發展目標。」

當地和國際的 REC 都可以在該平台上運作，這些文件可以證明太陽能電池產生了特定數量的電能。第一份合約已經由全球房地產開發商 CDL 和跨國商業銀行星展銀行簽下。三家太陽能銷售商，Cleantech Solar Asia、LYS 能源解決方案和 Katoen Natie 也加入了這個平台。

作為在該平台上簽約的買家，CDL 認為區塊鏈的應用加速了新加坡向低碳經濟的過渡。「建築物消耗全球 40% 的能源，」CDL 永續發展主管 Esther An 表示：「增加太陽能的使用並中和碳足跡是 CDL 在建設和管理項目時的首要任務。」

除了新加坡地區，區塊鏈去中心化的特性被廣泛用於各國的太陽能生產和貿易。2 月份，美國紐約為希望買賣太陽能電池板電力的家庭開發了微電網項目。 9 月份，澳大利亞房地產巨頭 Vicinity 宣布將在 7500 萬美元的太陽能計劃中對區塊鏈解決方案進行測試，利用再生能源為一座購物中心供電。