紐約匯市—經濟數據多空交錯 美元本週創逾3個月最大跌幅

週五交易，美元廣泛小跌，逆轉前一日終止連 4 日跌勢的力道，也讓本週美元指數收低，跌幅創 3 個多月來單週最大。英鎊自週三觸及的 9 個月高點下滑。

由於美國經濟數據錯綜，ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.597，本週跌幅 0.7%。

美元指數本週走勢

經濟數據

帝國製造業指數 3 月份自前月的 8.8 下降至 3.7。

2 月份工業生產成長僅 0.1%，低於先前預期的 0.4%。

2 月份產能利用率大致符合預期在 78.2%。

1 月份職缺數上升至 760 萬個，創下第三高紀錄。

3 月份消費者信心上升至 97.5，高於預期的 95。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「今日公布的工廠成長數據和帝國製造業指數都不盡人意，因此 Fed 下週很有可能維持利率不變，以謹慎的立場檢視美元漲勢。」

英鎊本週走勢波動，其中一日登上 9 個月的高點，也創下近 2 年來最高單日漲幅。根據 FactSet 數據，本週英鎊兌美元上漲 2%，最近交易價格在 1.3280 美元，較前一日 1.3242 美元下降。

本週英國國會經歷三項重要的脫歐表決，先是否定梅伊修訂後的脫歐協議，接著確定不要無協議脫歐，最終表決延後脫歐至 6 月 30 日。

梅伊下週將第三次表決其修訂後的脫歐協議，倘若順利，可望在 6 月 30 日後脫離歐盟，但倘若再度遭否決，英國國會屆時將需再度表決延期。

倫敦 Neuberger Berman 全球貨幣主管 Ugo Lancioni 表示，「市場獲得一些保證，就是英國無協議脫歐的可能性非常低，這是外匯市場正面解讀此消息的原因，這些表決結果消除了最糟糕的情況。」

其他

自上週四歐洲央行 (ECB) 會議結束後，當日歐元下跌至 2017 年 6 月以來最低水準，但此後穩定回升，週五歐元兌美元自 1.1307 美元上升至 1.1319 美元，本週漲幅 0.6%。

日圓方面，日本央行維持貨幣政策不變，符合預期。市場普遍認為日本經濟沒什麼動力，央行可預見的未來內還沒有終止寬鬆政策的跡象。

美元兌日圓下跌 0.2% 至 111.49 日圓。