滬深盤後 - 陸股3大指數漲均逾2% 上證指數直逼3100點

陸股今 (18 日) 在小幅低開後，由白酒、銀行、鋼鐵等板塊輪番帶動下，3 大股指全天一路上攻，主要指數漲幅均超過 2%，上證指數收盤逼近 3100 點，創業板指數收復 1700 關口。

截至收盤，上證指數上漲 2.44%，報 3095.38 點；深成指數升 3.07%，報 9843.43 點；創業板指數揚 2.67%，收報 1707.06 點，兩市合計成交人民幣 8330 億元。

(圖表取自 Google)

白酒概念股全天領漲兩市，掀起漲停潮，貴州茅臺 (600519-CN) 大漲 4.22%，收 810.09 元，總市值再回人民幣兆元上方。金種子酒、口子窖、老白乾酒等逾 10 檔白酒股漲停。

鋼鐵類股尾盤集體走強，表現活躍，西寧特鋼、大冶特鋼、八一鋼鐵漲停，其他鋼鐵股也多有近 4% 以上的漲勢。

除白酒、鋼鐵表現最熱之外，房地產、5G 相關類股也有強勢演出，兩市約 90 餘檔個股漲停，前期熱門股東方通信尾盤急拉收漲停。

展望後市，短期震盪為市場共識。中泰證券在報告中表示，經歷此次震盪以及指數殺跌後，A 股回歸謹慎，建議投資者從基本面出發挖掘中線機會，關注國家產業政策方向，金融和科技仍是首選。

富國基金首席策略分析師馬全勝表示，在短期大漲之後，政策性主題將會進一步分化，接下來市場將進入決斷期，後續行情需要基本面支撐。他認為，行情大概率將在主題和業績之間進行切換，預計全年市場有望走出「N」形走勢。

海通證券認為，從市場風格看，牛市第一階段上漲階段是價值搭台，成長唱戲。牛市的第二階段是全面爆發期，信號是基本面拐點出現。全面爆發期中主導產業由於業績更好，戴維斯雙擊的乘數效應更強。現在需要為牛市第二階段做準備，重點是找到主導產業，而現在的主導產業是科技和消費服務及券商股。