〈別怕勞保基金破產〉繳一陣子、領一輩子 三種年金險讓退休專款專用

根據最新的勞保財務精算報告出爐，勞保基金的破產年限，預估將從 2027 年提前至 2026 年，使得民眾人心惶惶，事實上，勞保基金破產已不是新聞，自從 2018 年勞保基金首度出現收支逆差，也就是每個月支出的總額以大於每月保費收入後，勞保基金提早用罄，已是可以預見的未來。

勞保基金可能破產，未來可以領到退休金會縮水，在這樣的情況下，每個人都應該要認真思索自己的退休未來，提早打造一個可以活到老、領到老的金融商品，透過現在還有能力賺錢的時候先開始儲備未來，規劃一個「繳一陣子、領一輩子」的類年金現金流，而年金險則是多數理財專家推崇適合用來規劃退休的商品。

就市場上的年金商品來看，可分成：即期年金險、利變年金險與變額年金險。

理財專家郭莉芳表示，即期年金險適合手上有一大筆閒錢的人，或是擔心身邊的錢可能被子女挪為他用或是被親友借貸者；但如果是離退休年紀還有 10 年以上，個性又偏保守的人則可考慮利變年金險，未來當市場景氣佳，有機會透過較高的宣告利率累積保單帳戶價值。變額年金險則適合離退休年限至少還有 20 年以上、能承擔市場風險的族群。



面對勞保基金可能破產的窘境，公勝財顧財務顧問賴彥穎提醒，跟購屋、子女教育金等理財目標相比，退休金是離目前最遠的一個目標，也因此最容易受到干擾而中斷，等到快退休前幾年，才發現已經來不及了。為了避免這種窘境，透過每年可領回一筆金額的年金險作為退休「專款專用」的專戶有其必要，可做為退休金的一部分來源。

郭莉芳強調，人生無法重來，隨著退休年齡的逼近，不能為了快速累績資產而將目光都投入高風險資產中，而是要配置一部分到穩健保本的理財工具上，「累積的慢、但一定領得到，與其眼前就領好、領滿，不如活到老、領到老」。

郭莉芳表示，尤其是現階段處在低經濟成長、低薪資成長的雙低環境下，相較於其他股票資產與債券資產，會受到市場波動影響價格，不管是股利或是債息都可能受景氣而變動，而保險商品則具有穩健、到期保本的特質，以年金險為例，便是一個適合用來打造退休計畫的選擇。

