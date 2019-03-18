還買波音飛機嗎？美中貿易談判因墜機事故難度上升

在美國波音 (Boeing)(BA-US)737 Max 8 遭到停飛之後，也可能會使美中貿易談判變得複雜化，因為在中國加大採購美國商品計畫中，波音是很重要的一部分。

美中貿易談判正進入最終協議前的關鍵階段，固然結構性改革問題，是雙方進度難以繼續的主因，但任何協議達成的最基礎，是中國需有誠意解決巨額貿易逆差問題。而中國也已表態，願意在未來 6 年加購 1.2 兆美元的商品。波音飛機占其中重要的一部分，其他的產品還有黃豆、玉米、天然氣及原油等。

墜機事故發生，中國第一時間就決定停飛這個機型，正說明北京對此事的在意程度。

中國前外交官何偉文說：「我們當然不能買這個機型。 這是一個安全問題，而不是貿易問題。」

何現在是中國與全球化智庫副主任兼高級研究員，他表示，其他波音公司的型號沒有這樣的問題，因此其他經過多年經營已證明具備高品質的飛機，中國仍然可以購買。

原本外界預期最快 3 月底可以進行的川普、習近平會晤，現在拖延至 4 月以後，正好給了波音一些喘息的空間，可以設法改善 737 Max，從而減少對可能採購的擔憂。

波音公司目前取得最大的 737 Max 飛機訂單，超過 100 架來自愛爾蘭租賃公司 Avolon，但這家公司實際上由中國海航集團與日本金融服務公司 Orix 所擁有，中銀國際旗下的租賃公司訂購了 90 架，中國國家開發銀行的金融部門則訂購了 77 架。如果這些訂單生變，法國空中巴士也正努力向習近平促銷新型窄體飛機。

分析師認為，這次墜機帶來了波音銷往中國的不確定性。Teal Group 航太分析師 Richard Aboulafia 表示，這絕對是波音首要關注的問題，因為中國是波音最大的單一市場。

即使在 737 Max 墜機事件之前，美中貿易的緊張局勢，普遍被視為波音最大的風險來源，並使波音在今年之前，股價均因政治情勢受到打擊。

公司數據顯示，波音去年未得到任何來自中國大陸的新訂單。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心亞洲區顧問 Bonnie Glaser 表示，如果波音 737 Max 機型原本在美中協議的一部分，那麼中國可能會尋求購買其他商品，在飛機確定沒有安全問題之前，中國不會願意冒合法性遭質疑的風險，進行這項交易。