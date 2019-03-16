能源盤後—全球供應緊繃 WTI價格回落但本週漲幅創一個月來最大

週五 (15 日) 交易，先前因越來越多跡象顯示全球供應緊繃，WTI 原油價格連漲 4 日，創下約莫一個月以來最大單週漲幅，但今日拉回，Brent 原油價格也同步收低。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 9 美分或 0.2%，收每桶 58.52 美元，昨日 WTI 原油收在去年 11 月中旬以降最近月契約價格收盤最高點，本週漲幅約 4.4%，根據道瓊市場數據，此為 2 月 15 日以降最大單週漲幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 67.16 美元，本週漲幅 2.2%。

IEA 週五表示，OPEC 上個月產量減少 24 萬 / 日，每日產量降至 3068 萬桶，為 4 年來最低產量水準，IEA 認為主因來自委內瑞拉、沙國和伊朗的產量下降。

IEA 維持對今年全球石油需求成長的估計不變，仍為 140 萬桶 / 日。

本週末，OPEC 和非 OPEC 將舉行聯合部長級監察委員會 (JMMC)，週一排定正式會議，將檢視各國是否遵循減產協議。

一些市場參與者擔心，OPEC 可能會採取行動以進一步推高價格。

CMC Markets 首席場分析師 Michael Hewson 週五研究報告指出，「在全球成長趨緩之際推高價格，這會有個風險，這可能會導致需求急遽放緩且下降。石油價格已持續攀高，昨日收在今年以來最高價，因為 OPEC 持續減產，低庫存有助於支撐價格。」

原油近期漲勢背後是一連串有支撐力的數據，因其證實供應量正在收縮。去年 OPEC 宣布將於今年 1 月起至 6 月，自去年 10 月生產水準減產 80 萬桶 / 日。

Baker Hughes 週五公布的數據顯示，美國本週活躍的鑽井平台數量連續第 4 週下降，雖然只減少 1 個至 833 個。EIA 週一將公布對美國 4 月份頁岩油產量的預期。

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